السيسى يوجه ببناء 45 مدرسة وفقاً للنموذج اليابانى

اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، مع الدكتور مصطفي مدبولي وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، وذلك بحضور اللواء أمير سيد أحمد مستشار رئاسة الجمهورية للتخطيط العمرانى، واللواء كامل الوزير رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة.

وقال السفير علاء يوسف المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، إن الاجتماع تناول سبل الارتقاء بمستوى الأبنية التعليمية على مستوى الجمهورية من الناحية الإنشائية وتطوير المرافق الخاصة بها، فضلاً عن زيادة أعداد مدارس النيل فى ضوء ما تقدمه من خدمات تعليمية متميزة.

ووجه الرئيس بقيام هيئة المجتمعات العمرانية بإنشاء من 15 إلى 20 مدرسة من مدارس النيل فى الأراضى التابعة لها بالمدن الجديدة، بالإضافة إلى مواصلة قيام الهيئة الهندسية للقوات المسلحة بإنشاء 45 مدرسة وفقًا للنموذج اليابانى، فضلاً عن إنشاء 100 مدرسة لصالح هيئة الأبنية التعليمية، على أن يتم تنفيذ جزء منها ليعمل بنظام مدارس النيل، بما يساهم في تعزيز الخدمات التعليمية المُقدمة للطلاب.