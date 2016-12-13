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الجيش السورى يقول إنه قد يعلن السيطرة على شرق حلب فى أى لحظة

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الجيش السورى يقول إنه قد يعلن السيطرة على شرق حلب فى أى لحظة الجيش السورى يقول إنه قد يعلن السيطرة على شرق حلب فى أى لحظة

>حلب، سوريا- (رويترز)

قال الجيش السورى إنه قد يعلن السيطرة الكاملة على شرق حلب فى أى لحظة مع تقدمه نحو المعارضة المتحصنة فى بضعة أحياء متوقعا أن تسقط تلك الأحياء اليوم الثلاثاء أو غدا الأربعاء.

 

وذكر متحدث عسكرى سورى لرويترز خلال جولة فى المناطق التى استعادها الجيش فى حلب أن الجيش يواصل التقدم صوب حى السكرى وما تبقى من حى سيف الدولة وجزء من حى العامرية وحى تل الزرازير.

 

وأضاف المصدر أنه عندما يستعيد الجيش السيطرة على هذه المناطق فستنتهى عمليته فى المناطق الشرقية من المدينة.

 

وتابع المتحدث يقول إن المعارضة المسلحة ما زالت ترفض الانسحاب من المدينة.


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