نجمات بالعباءات... من الأجمل؟

خلال هذا الشهر الفضيل، أردنا أن نعرض عليكم صوراً للنجمات وهن يرتدين العباءات والقفاطين بمناسبات مختلفة. أزياء تقليدية لم تقلل من أناقتهن بل على العكس، أضافت الى إطلالاتهن لمسات من الرصانة الفخمة. كل واحدة منهن اختارت التصميم الذي يناسب ذوقها، فمن عباءات مطرزة ومزينة بالنقوش الى أخرى أحادية اللون هادئة، تنقلت خيارات كل نجمة حتى ترسو في الختام على العباءة الأنسب لإطلالتها. بعيداً عن فساتين السهرات التي طغت على حضورهن، إليك إطلالات بعض النجمات بالزيّ التقليدي، فمن برأيك كانت الأجمل؟