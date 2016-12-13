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بالصور.. حملة للاتحاد المصرى لطلاب صيدلة الإسكندرية للتوعية بدور الصيدلى

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بالصور.. حملة للاتحاد المصرى لطلاب صيدلة الإسكندرية للتوعية بدور الصيدلى بالصور.. حملة للاتحاد المصرى لطلاب صيدلة الإسكندرية للتوعية بدور الصيدلى

>الإسكندرية- أسماء على بدر

نظمت لجنة التطوير المهني بمكتب الاتحاد المصرى لطلاب كلية الصيدلة بجامعة الإسكندرية "EPSF Alex"، حملة للتوعية بدور الصيدلى فى المجتمع بعنوان" Triple PD"، حيث تم إقامة محاضرات عن دور الصيدلى فى المجتمع، وكيفية التعامل مع المريض ومتابعته، بالإضافة لمحاضرات علمية كمحاضرة عن مرض الربو، تشمل معلومات عامة عن المرض وأعراضه وكيفية تشخيصه ، ومحاضرة عن المواد الفعالة المستخدمة في علاج الأمراض المختلفة ، بالإضافة إلى ذلك تم إقامة ورش عمل لمساعدة الطلاب على اكتساب مهارات مختلفة كتعلم لغة الجسد وغيرها.

 

 

وأكدت الاتحاد فى بيان اليوم، أنه تم توعية المواطنين بأهمية دور الصيدلى الذى لا يقتصر على "بيع" الدواء للمريض، لكنه يشمل أيضا التأكد من فعالية الأدوية الموصوفة للمريض، ومتابعته، وإعطاؤه النصائح الطبية اللازمة للتعامل مع المرض، كما تم توعيتهم بمرض الربو وأسبابه وأعراضه، وكانت من ضمن فعاليات الحملة قياس الضغط مجانا للمواطنين.

 

 

يذكر أن الاتحاد المصري لطلبة الصيدلة "EPSF" تأسس عام 1982، ويخضع لإشراف النقابة العامة لصيادلة ووزارة الصحة، كما أنه عضو كامل فى الاتحاد العالمي لطلاب الصيدلة "IPSF"،  ومن أهم إنجازات الاتحاد دخوله موسوعة "جينيس" للأرقام القياسية عام 2013 بتحقيق أكبر عدد قياسات سكر لأكثر من 8000 مواطن في يوم واحد . 

 

 

 

 


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