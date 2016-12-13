«الناصريين المستقلين» يقدم واجب عزاء «البطرسية» بمقر الكنيسة القبطية بلبنان

قدم أمين الهيئة القيادية في حركة الناصريين المستقلين-المرابطون، العميد مصطفى حمدان، على رأس وفد من أعضاء الهيئة، ضمّ كلاً من فؤاد حسن، ومحمد قليلات، والدكتور محمد السبليني، واجب العزاء فى استشهاد الأقباط بالكاتدرائية الأحد الماضى، وذلك في مقر الكنيسة القبطية في سن الفيل.

وكان فى استقبالهم، الأب رويس الأورشليمي رئيس الكنيسة القبطية الارثوذكسية في لبنان، ونزيه النجاري السفير المصرى بلبنان، ورئيس الرابطة القبطية الأستاذ أدمون بطرس.

والجدير بالذكر وقع انفجار، داخل الكنيسة البطرسية بالكاتدرائية العباسية، الأحد الماضى، أودى بحياة العشرات والمصابين.