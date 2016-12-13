فرنسا تغلق برج إيفل بسبب إضراب العاملين به

أعلنت الشركة المشغلة لبرج ” إيفل” بالعاصمة الفرنسية باريس عن إغلاق البرج اليوم الثلاثاء، بسبب إضراب للعاملين البالغ عددهم نحو 300 شخص.

وأكدت الشركة- فى بيان لها- أن النقاش مستمر بين الإدارة و ممثلي النقابات، معربة عن أسفها لتعذر عن استقبال الزوار الذين يصل عددهم يوميا إلى 6000 أى ما يقرب من ستة ملايين شخص سنويا.

و كانت النقابات الممثلة للعاملين فى برج ايفل قد صوتت من أجل تنظيم إضراب عن العمل قابل للتمديد اعتراضًا على ضعف الحوار المجتمعى و غياب الشفافية بشأن القرارات الاستراتيجية القادمة.

يذكر أن برج إيفل قد أغلق أبوابه، فى يونيو الماضى، خلال المظاهرات الرافضة لقانون العمل و تزامنا مع بطولة أمّم أوروبا لكرة القدم التى استضافتها فرنسا.