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بالصور.. مدير أمن البحيرة يقود حملة أمنية مكبرة بمركز أبو المطامير

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بالصور.. مدير أمن البحيرة يقود حملة أمنية مكبرة بمركز أبو المطامير بالصور.. مدير أمن البحيرة يقود حملة أمنية مكبرة بمركز أبو المطامير

>البحيرة - جمال أبو الفضل

شنت مديرية أمن البحيرة، بإشراف اللواء علاء الدين شوقى مساعد وزير الداخلية مدير أمن البحيرة، وبرئاسة اللواء عبدالعزيز خضر نائب مدير الأمن، واللواء محمد خريصة مدير إدارة البحث الجنائى، وقيادات المديرية، قبل قليل، حملة مكبرة فى كافة المجالات (مرافق – تموين – جنائى – مرور) بمركز أبو المطامير.

 

وأسفرت الحملة عن ضبط 17 شخصا بحوزتهم أسلحة ومخدرات، كما تم ضبط 40 متهما هاربين من تنفيذ أحكاما قضائية بالحبس، فيما تم تحرير محاضر بالوقائع، وأخطرت النيابات المختصة لمباشرة التحقيقات.

 

 

وتمكنت الحملة من ضبط 690 مخالفة مرورية متنوعة، ما بين قيادة بدون رخصة، وبدون خط سير، والسير فى الممنوع والتصالح الفورى، وحجز مركبات، واشتباه فى الصلاحية الفنية وسير عكس الاتجاه وانتهاء رخصة قيادة ، وإزالة 560 حالة إشغال طريق ثابته ومتحركة. 

 

كما تفقد مدير الأمن كافة الخدمات المعينة بدائرة مدينة ابوالمطامير، وناقش الضباط والأفراد المعينين بتلك الخدمات، للوقوف على مدى إلمامهم بالواجبات المنوطة بهم، وشدد على حسن معاملة المواطنين، وتوسيع دائرة الاشتباه، واتخاذ كافة إجراءات الحيطة والحذر والتى تكفل حماية المواطنين والقوات.

 

 

كما قدم مدير الأمن وقيادات المديرية واجب التعازى لراعى كنيسة العذراء بمركز أبوالمطامير. 

 

 

 

 


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