«الوزراء» يأمر بصرف تعويضات ومعاشات استثنائية لأسر شهداء «البطرسية»

(أ.ش.أ)

قالت وزيرة التضامن الاجتماعي غادة والي، إن رئيس الوزراء المهندس شريف إسماعيل، أمر بصرف تعويضات ومعاشات استثنائية لأسر الشهداء والمصابين في حادث التفجير الإرهابي بالكنيسة البطرسية، وسيتم إقرارها في اجتماع مجلس الوزراء الأسبوعي غدًا الأربعاء.

وأضافت والي، في تصريح، اليوم، أنه سيتم بحث خلال اجتماع مجلس الوزراء، غدًا، صرف تعويضات بقيمة 100 ألف جنيه، و40 ألف جنيه للمصاب، بالإضافة إلى ألف و500 جنيه معاش استثنائي لأسرة المتوفى، والورثة المستحقين، وكافة أوجه الرعاية لتلك الأسر وتوفير العلاج اللازم.