«العجاتى»: لن ندخل تعديلات على قانون الجماعة الصحفية لتنظيم الإعلام

أكد المستشار مجدى العجاتى، وزير الشؤون القانونية ومجلس النواب، التزام الحكومة بعدم إدخال تعديلات على مشروع القانون الخاص بتنظيم الصحافة والإعلام الذى تمت إحالته إلى المجلس.

وقال العجاتى خلال الجلسة العامة المنعقدة، اليوم، برئاسة الدكتور على عبد العال، إن تفسير النصوص الخاصة بالهيئات والمجلس الأعلى، ووفقًا لتوصية مجلس الدولة، فإنه يجب أولا إنشاء الهيئات، ثم عرض مشروعات القانون ذات الصلة عليها، قبل إصدار هذه المشروعات كقوانين.

وأضاف، أن الحكومة ملتزمة بعدم إجراء تعديلات على المشروع الذى تم الاتفاق عليه مع الجماعة الصحفية والإعلامية (تنظيم الصحافة والإعلام)، وتمت مراجعته فى مجلس الدولة، وأحيل لمجلس النواب، إلا إذا طلبت الهيئات بعد تشكيلها، أو رأى مجلس النواب بصفته صاحب التشريع ذلك.