أخبار عاجلة

قوية وسريعة.. هذه السيارات الأفضل لأجهزة الشرطة في العالم -
بـ100 مليون متابع.. الملكي يصنع رقمًا جديدًا -
التعادل السلبي يحسم مواجهة سوانزي وميدلزبره -
بث مباشر| «أرسنال×مانشستر سيتي» في البريميرليج -
تشكيلتا «أرسنال ومانشستر سيتي» في البريميرليج -
الـ «BBC» يقودون هجوم الريال أمام ألافيس -
بث مباشر| «ريال مدريد X ديبورتيفو الأفيس» -
إشبيلية يسقط في فخ التعادل أمام خيخون -
السفيرة عزيزة - السيسي يلتقي رئيس البنك الدولي في مستهل لقاءاته في واشنطن -
السفيرة عزيزة - سهام أحمد محرم : العمر لا يقاس بالسن إنما يقاس بما حققه الإنسان من إنجازات -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. هو وهى
  4. موضة
  5. سيدتي

ما بين الأصابع Between the fingers من "فان كليف أند أربلز" Van Cleef&Arpels

Google+ Print
ما بين الأصابع Between the fingers من ما بين الأصابع Between the fingers من "فان كليف أند أربلز" Van Cleef&Arpels

من أحدث مجموعات المجوهرات التي قدمتها دار "فان كليف أند أربلز" Van Cleef&Arpels كانت مجموعة خواتم ما بين الأصابع Between the fingers التي تميزت بتصاميمها الغنية والفريدة. اخترنا منها خاتم "تو باترفلاي" Two Butterfly المتوافر بالذهب الأبيض والذهب الوردي والسافير الزهري والماس. وتمثل الفراشة الرقة، والأنوثة وجمال الطبيعية الخلابة، أما لقاء الفراشتين فيعكس الرابط المميز بين الزوجين أو الحبيبين.

أضف تعليقاً

نعتذر عن عدم نشر أي تعليق يتضمن إساءة للأديان أو لأي جهة سياسية أو اجتماعية، أو تحريض مذهبي أو أثني، أو عبارات تخدش الحياء، أو سب وقذف لأي شخص كان.

(*): هذا الحقل مطلوب

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

سيدتي