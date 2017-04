من أحدث مجموعات المجوهرات التي قدمتها دار "فان كليف أند أربلز" Van Cleef&Arpels كانت مجموعة خواتم ما بين الأصابع Between the fingers التي تميزت بتصاميمها الغنية والفريدة. اخترنا منها خاتم "تو باترفلاي" Two Butterfly المتوافر بالذهب الأبيض والذهب الوردي والسافير الزهري والماس. وتمثل الفراشة الرقة، والأنوثة وجمال الطبيعية الخلابة، أما لقاء الفراشتين فيعكس الرابط المميز بين الزوجين أو الحبيبين.