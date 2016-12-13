مجلس أمناء تعليم بنها يدين الحادث الإرهابي بالكنيسة البطرسية

أدان مجلس أمناء إدارة بنها التعليميه الحادث الإرهابى الجبان الذي استهدف الكنيسة البطرسية الملاصقة للكاتدرائية المرقصية بالعباسية أثناء “قداس الأحد” والذى أسفر عن سقوط العديد من المواطنين بين قتيل وجريح أغلبهم من السيدات.

وأكد حلمي عبدالشافى عضو المجلس أن مثل هذه الحوادث الإجرامية لن ترهب الشعب المصرى العظيم بل ستزيده إصرارا على مواصلة التصدى لمثل هذه الجرائم البشعة التي لا تفرق بين مسلم ومسيحي.

وأعرب عبدالشافى عن خالص تعازيه لقداسة البابا تواضروس الثاني ولأسر الضحايا وللشعب المصري، متمنيا الشفاء العاجل للمصابين والجرحى.