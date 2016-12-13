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«عبد العال» يهدد بطرد النائب أسامة شرشر من الجلسة العامة

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«عبد العال» يهدد بطرد النائب أسامة شرشر من الجلسة العامة «عبد العال» يهدد بطرد النائب أسامة شرشر من الجلسة العامة

الدكتور علي عبد العال رئيس مجلس النواب

هدد الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، النائب سامة شرشر، بالتصويت على إخراجه من قاعة الجلسة العامة بعد اعتراضه على عدم منحه الكلمة، ومنحها للنائب محمد السويدى رئيس ائتلاف دعم .

وردت النائبة مى محمود، عضو الائتلاف على اعتراض شرشر قائلة “دا زعيم الأغلبية على فكرة”، ليرد عليها شرشر: “على عينى وعلى راسى زعيم الأغلبية”، ليتدخل عبد العال، مهددا شرشر بالتصويت على اتخاذ قرار بإخراجه من القاعة للحديث دون إذن، موجها حديثه لشرشر “انت بالذات هتحتاج للأغلبية”.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة المنعقدة الآن بمجلس النواب لمناقشة مشروع قانون التنظيم المؤسسى للصحافة والإعلام.

 

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