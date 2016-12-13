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سواروفسكي تقدّم دلیل ھدایا العطلة

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سواروفسكي تقدّم دلیل ھدایا العطلة سواروفسكي تقدّم دلیل ھدایا العطلة

الثلاثاء 13-12-2016 14:25

بيروت- سيدتي نت

بمناسبة الموسم الاحتفالي تقدّم علامة سواروفسكي Swarovski تشكیلة من الحلي والإكسسوارات التي يمكن مزجھا أو تنسيقها أو ارتداؤها كقطع تعبیریة. وهي تصاميم مواكبة للموضة تناسب جمیع الأوقات ومصممة جمیعھا لتتماشى مع أي أسلوب ومناسبة. وبالنسبة لأولئك الذین یواجھون مشكلة في اتخاذ القرار، فإن سفیرة العلامة التجاریة كارلي كلوس قد تشاركت منتجاتھا المفضلة لشخصین ممیزین للغایة ھما: الأم وأعز صدیق.
یأتي التصمیم المناسب لجمیع الأوقات والتحسین في صدارة تشكیلة كارلي كلوس للأم خلال موسم العطلة. فقد اختارت كارلي قطعًا من عائلة Fizzy تتضمن تعلیقات نجمیة أخاذة تتدلى من سلاسل فضیة وأقراط أذن مرصعة بالكریستال لتستمتعي بأناقة طاغیة خلال أي مناسبة. بالإضافة إلى أساور سواروفسكي المبتكرة Crystaldust حلزونیة الشكل والمفتوحة والمغمورة بقطع الكریستال في مجموعة فاتنة من الألوان الموسمیة والباعثة على البھجة. كما تشمل مختارات كارلي المثالیة للأم مجموعة متنوعة من زینات وتماثیل سواروفسكي الكریستالیة.

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سيدتي