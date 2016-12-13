«قلاش» يلتقى بهيئة الدفاع عنه فى قضية إيواء هاربين

التقى يحيى قلاش، نقيب الصحفيين ،عصر اليوم، بهيئة الدفاع عنه ، لتنسيق إجراءات الدفاع، أثناء جلسة 25 ديسمبر الجارى، لنظر أولى جلسات استئناف الحكم الصادر ضده، وعضوى المجلس،بحبسهم عامين.

وشارك فى اللقاء، الدكتور أحمد البرعى، وزير التضامن الاجتماعى الأسبق، وطارق نجيدة المحامى، وكمال الإسلامبولى، وعبد الستار البلشى، وعصام شيحة وحامد جبر.

وكانت نيابة وسط القاهرة الكلية، برئاسة المستشار سمير حسن المحامى العام الأول لنيابات وسط، قد حددت جلسة 25 ديسمبر الجارى، لنظر أولى جلسات استئناف نقيب الصحفيين وعضوى المجلس على حبسهم بتهمة إيواء هاربين.