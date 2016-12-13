نائبه: مكاتب التمثيل التجاري تصرف 300 مليون جنيه وعائدها نصف مليون جنيه

تقدمت النائبة شادية ثابت، عضو مجلس النواب، بسؤال إلى وزير التجارة والصناعة بشأن مكاتب التمثيل التجاري، وتساءلت النائبة كيف يتم صرف 303.654.000 والعائد 466.000 الف، طبقا للمنشور بالموازنة العامة للدولة، مع العلم ان ذلك يكون علي 58 مكتب باجمالى 107 عضوا فقط.

وأوضحت النائبة أن التمثيل التجاري المصرى هو أحد الأجهزة التابعة لوزارة التجارة والصناعة، ويعد الجناح الاقتصادي للدبلوماسية المصرية فى الخارج، والمظلة الرئيسية لعلاقـــات مصر الاقتصادية الدولية، وأحد أهم الكيانات العاملة فى مجال دفع وتطوير تجارة مصر الخارجية، كما يلعب دوراً ريادياَ متميزاَ فى دعم وتطوير علاقات مصر الاقتصادية الخارجية سواء على المستوى الثنائى أو متعدد الاطراف بصفته كيان الدولة الدبلوماسى المتخصص فى هذا المجال.

وأضافت النائبة أن التمثيل التجاري يضطلع بمهام الدبلوماسية التجارية، التى تهدف إلى تنفيذ خطة الدولة لزيادة الصادرات وترشيد الواردات، وجذب الاستثمارات العربية والاجنبية إلى مصر، وتمثيل مصر فى المنظمات التجارية والاقتصادية الدولية ومتابعة برامج التعاون الفنى والمالى ودعم المشاركة المصرية فى المعارض التجارية الدولية وترتيب البعثات الترويجية وتسوية المنازعات التجارية .

وأكدت أن المهام التى يقوم بها التمثيل التجاري، هو نافذة ومرآة مصر الاقتصادية لدى دول العالم وتلك المنظمات الدولية والتجمعات الاقليمية المتعددة وبهدف العمل على تنمية العلاقات الاقتصادية والتجارية.

وأشارت ثابت، أن الدولة أسندت تمثيل مصالح مصر التجارية والاقتصادية لدى مختلف الدول والمنظمات الدولية والاقليمية، تنمية الصادرات المصرية والترويج لها فى الأسواق الخارجية، بجانب تنظيم الواردات والبحث عن أفضل مصادر التوريد، وجذب الاستثمارات الأجنبية والترويج للمشروعات الاستثمارية المصرية، والمعارض والأسواق الدولية، والاعلام التجارى والاقتصادى، وحل ومواجهة النزاعات التجارية، واللجان والاتفاقيات المشتركة.