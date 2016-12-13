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Lala Land لـ إيما ستون يتصدر ترشيحات الـ "جولدن جلوب"

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الثلاثاء 13-12-2016 13:58

تصدر فيلم Lala Land ترشيحات جوائز جولدن جلوب Golden Globe بسبعة ترشيحات بينها فئة أفضل فيلم موسيقي، بينما حصل فيلم MoonLight على ستة ترشيحات بين الأفلام الدرامية.

ومنح Lala Land ترشيحات لبطليه إيما ستون Emma Stone وريان جوسلينج Ryan Gosling في فئتي أفضل ممثل وممثلة في فيلم كوميدي أو موسيقي، بينما نال المخرج والكاتب ديميان تشازيل Damien Chazelle ترشيحين في فئتي أفضل مخرج وأفضل سيناريو.

وترشح فيلم MoonLight الذي تدور قصته عن صبي أسود فقير يواجه مشكلات، لجائزة أفضل مخرج وأفضل سيناريو لباري جنكينز Barry Jenkins.

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سيدتي