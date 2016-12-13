حرب النجمات: أغرب حيلة لإقصاء نجلاء بدر عن مسلسلات رمضان 2017

كشفت النجمة نجلاء بدر عن حقيقة شائعة حملها ، مؤكدة أن الأمر برمته غير صحيح ومجرد حيلة من الاعيب بعض النجمات المنافسات لإقصائها عن الترشيح لبطولة مسلسلات رمضان، حيث لا يفضل المخرجون والمنتجون التعاقد مع نجمة حامل تحسباً لأي تطور بحالتها الصحية يستدعي إلزامها بالراحة التامة.

نجلاء بدر أشارت إلى أن الشائعة المنتشرة منذ أيام حول حملها بالشهور الأولى، غير صحيحة وليست عفو الخاطر ولا يمكن تفسيرها بسبب الفستان الواسع الذي ظهرت به أثناء الحفل السنوي الذي أقامته شبكة قنوات cbc، وليس بسبب بروز البطن كما يؤكد البعض، وإنما هي "ضربة" لوقف مسيرتها ومنع تألقها بموسم دراما رمضان 2017 حيث جرى العرف مؤخراً الا يتعاقد المنتج مع ممثلة حامل لضمان اكتمال تصوير المسلسل بدون أزمات.

أنباء الحمل سعيدة دوماً لكل سعيدة ولكن بصراع النجمات على البقاء داخل دائرة الشهرة يمكن لشائعة كهذه أن تقضي على ممثلة بالغياب لموسم كامل . ترى من سرب الشائعة ليعرقل مسيرة نجلاء بدر؟