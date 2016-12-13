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أهالى الغردقة يشيعيون جثمان شهيد الشيخ زويد

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أهالى الغردقة يشيعيون جثمان شهيد الشيخ زويد أهالى الغردقة يشيعيون جثمان شهيد الشيخ زويد

جانب من الجنازة

(أ.ش.أ)

شيع الآلاف من أهالى مدينة الغردقة بمحافظة البحر الأحمر، الشهيد المجند محمود سيد عباس، ابن مدينة الغردقة إلى مثواه الأخير فى جنازة عسكرية، والذى استشهد عقب انفجار عبوة ناسفة فى مدرعة خلال عمليات مداهمة واسعة فى قرية المقاطعة جنوبى الشيخ زويد بشمال سيناء.

وخرجت جنازة مهيبة من أبناء مدينة الغردقة، اليوم، يتوسطهم محافظ البحرالاأحمر، اللواء أحمد عبدالله، وقيادات المحافظة الأمنية والتنفيذية من مسجد الشهيد عبدالمنعم رياض بالغردقة، مرددين هتافات “لا إله إلا الله الشهيد حبيب الله”، مطالبين بالقصاص للشهداء والقبض على الإرهابيين وإعدامهم.

 

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