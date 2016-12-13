أخبار عاجلة

ستاد مصر: تحليل طريقة لعب فريقى الاتحاد والأهلى من خلال التشكيل -
رئيس الأركان يبحث مع قائد الجيش الزامبي زيادة التعاون العسكري بين البلدين -
عبدالعال بعد فرض "الطوارئ": يجب تطبيق كل ما هو استثنائي.. وعلى الصحافة الحذر -
رسمياً: السبت والأحد والإثنين إجازة لجميع الموظفين العاملين بهذه المصالح الحكومية لتلك الأسباب -
السفيرة عزيزة - الشاعرة / نور عبد الله ... قصيدة " ملوك الأرض " -
ازدياد الإقبال في الانتخابات على مقعدي السادات ومصيلحي -
توقيع بروتوكول تعاون بين «الصحفيين» ونظيرتها البحرينية -
وزير الدفاع يفتتح مؤتمر علوم تكنولوجيا الطيران والفضاء -
سيد محمود يعلن استقالته من رئاسة تحرير «القاهرة» -
رسميًا.. البرلمان يوافق على فرض الطوارئ -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. أونا

بالصور.. كواليس حلقة هياتم مع شلهوب على الحياة

Google+ Print
بالصور.. كواليس حلقة هياتم مع شلهوب على الحياة بالصور.. كواليس حلقة هياتم مع شلهوب على الحياة

الفنانة هياتم

كتبت- إنجي لطفي

في حلقه خاصة من برنامج “فحص شامل” تحل الفنانة “هياتم، غدًا الأربعاء، ضيفة على الاعلامية “راغدة شلهوب” لتكشف اسرار مشوارها الفني، على قناة الحياة، في تمام العاشرة مساءًا.

وتكشف “هياتم” عن أغلى هدية تلقتها وهو قصر في سويسرا، وقالت هياتم  عمري ما اعتمدت على رجل في حياتي” وأضافت: الرجالة عاوزين يتعاملوا زي “سي السيد”.

وقالت هياتم إنها و منذ سنوات يتقدم لها شباب في مقتبل العمر لكنها ترفض وأكدت انها لم تقم بإجراء أي عملية تجميل.

وأضافت أنها عندما تقف أمام المرآة لاترى نفسها جميلة، وكشفت أن هناك أثرياء عرب تقدموا لها ورفضتهم ، كما أن احد رجال نظام مبارك كان يريد اقامة علاقه معها لكنها رفضت، وفي إجابه عن سؤال راغدة شلهوب هل كل ازواجك كانوا مقتدرين أجابت “هياتم” ساخرة “آمال هتجوز شحات؟”.

 

 

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا