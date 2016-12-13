بالصور.. كواليس حلقة هياتم مع شلهوب على الحياة

كتبت- إنجي لطفي

في حلقه خاصة من برنامج “فحص شامل” تحل الفنانة “هياتم، غدًا الأربعاء، ضيفة على الاعلامية “راغدة شلهوب” لتكشف اسرار مشوارها الفني، على قناة الحياة، في تمام العاشرة مساءًا.

وتكشف “هياتم” عن أغلى هدية تلقتها وهو قصر في سويسرا، وقالت هياتم عمري ما اعتمدت على رجل في حياتي” وأضافت: الرجالة عاوزين يتعاملوا زي “سي السيد”.

وقالت هياتم إنها و منذ سنوات يتقدم لها شباب في مقتبل العمر لكنها ترفض وأكدت انها لم تقم بإجراء أي عملية تجميل.

وأضافت أنها عندما تقف أمام المرآة لاترى نفسها جميلة، وكشفت أن هناك أثرياء عرب تقدموا لها ورفضتهم ، كما أن احد رجال نظام مبارك كان يريد اقامة علاقه معها لكنها رفضت، وفي إجابه عن سؤال راغدة شلهوب هل كل ازواجك كانوا مقتدرين أجابت “هياتم” ساخرة “آمال هتجوز شحات؟”.