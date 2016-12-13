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غدًا..بدء فعاليات البطولة المفتوحة للكاراتية

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غدًا..بدء فعاليات البطولة المفتوحة للكاراتية غدًا..بدء فعاليات البطولة المفتوحة للكاراتية

الاتحاد المصري للكاراتية

(أ.ش.أ)

يقيم الاتحاد المصري لكرة القدم، برئاسة أيمن عبدالحميد، غدًا، فعاليات البطولة المفتوحة المؤهلة للمنتخبات القومية “ناشئين وشباب وتحت 21 سنة”، على أن تستمر حتى الأول من يناير المقبل؛ استعدادًا لخطة نشاط الاتحاد الدولي للكاراتية عن عام 2017.

وصرح مصطفى فكري، عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري للكاراتية، ورئيس اللجنة الإعلامية بالاتحاد إن إجمالي اللاعبين الذين تم تسجيلهم بالفعل للمشاركة في البطولة، بلغ عددهم 2187 لاعبًا ولاعبة من الهيئات الرياضية أعضاء الاتحاد، مقسمين “923 لاعبًا ولاعبة يشاركون في تصفيات الناشئين والناشئات، و751 لاعبًا ولاعبة في تصفيات الشباب والشابات، و513 لاعًبا ولاعبة في تصفيات تحت 21 سنة”.

ولفت فكرى، إلى موافقة مجلس الإدارة، على تقسيم كل بطولة إلى أربع مجموعات، واختيار الأول والثاني من كل مجموعة، وإقامة دوري لهم من دور واحد، لاختيار المراكز الأربعة الأوائل، مضيفًا أن مجلس الإدارة سيتواجد بصورة يومية لتسليم الجوائز للاعبين الفائزين في كل مسابقة.

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