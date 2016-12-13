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محمد بن راشد يقدم واجب العزاء بوفاة الشيخ حمدان بن راشد بن حمدان آل نهيان

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محمد بن راشد يقدم واجب العزاء بوفاة الشيخ حمدان بن راشد بن حمدان آل نهيان محمد بن راشد يقدم واجب العزاء بوفاة الشيخ حمدان بن راشد بن حمدان آل نهيان

قدم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، يرافقه سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي واجب العزاء إلى سمو الشيخ طحنون بن محمد آل نهيان ممثل الحاكم في المنطقة الشرقية في وفاة المرحوم الشيخ حمدان بن راشد بن حمدان آل نهيان.

فقد قام صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم بعد ظهر اليوم يرافقه سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم رئيس هيئة دبي للطيران المدني الرئيس الأعلى لمجموعة طيران الإمارات وسمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم رئيس مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم بزيارة مجلس العزاء في العاصمة أبوظبي حيث أعرب سموه لآل نهيان الكرام عن صادق عزائه ومواساته في مصابهم الجلل راجيا الله تبارك وتعالى أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ورضوانه ويلهم أهله وذويه جميل الصبر وحسن العزاء - إنا لله وإنا اليه راجعون .

حضر مجلس العزاء معالي الشيخ سلطان بن حمدان آل نهيان مستشار صاحب السمو رئيس الدولة ومعالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير الثقافة وتنمية المعرفة ومعالي الشيخ حمدان بن مبارك آل نهيان والشيخ راشد بن حمدان آل نهيان وسعادة خليفة سعيد سليمان مدير عام دائرة التشريفات والضيافة في دبي وعدد من الشيوخ والمعزين.

 

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