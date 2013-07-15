أناقة لافتة في تصاميم الإماراتية تمارا القبّاني

استطاعت تمارا القبّاني أن تبرز اسمها في عدة مجالات فهي مصممة أزياء, عارضة, مذيعة وممثلة. كما نجحت في كسب محبة الجمهور بنشاطاتها الاجتماعية التي خولتها لتحصل على مكانة في قائمة أكثر 100 شخصيّة مؤثرة في الإمارات في عام 2012 .

بهرتنا تمارا القباني بآخر إنجازاتها في مجال تصميم الأزياء بإطلاق مجموعتين جميلتين الأولى حملت اسم Desert Rose وقد احتوت على عدة تصاميم جذّابة بألوان ورديّة جميلة تحتفل بأنوثة المرأة العربية الأنيقة.

أما المجموعة الثانية فقد حملت اسم Goddess وقد تمتعت بفخامة الخامات وجمال التصاميم، وقد لفتنا في هذه المجموعة استخدام المصممة للألوان الصيفيّة المنعشة كالأصفر الأخضر الأزرق والفوشيا .

كان الفستان الأبيض الملكي الذي زين مجموعة Goddess هو الأجمل بالنسبة لنا فأيهم تختارين أنتِ؟