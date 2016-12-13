الأرصاد: غدا طقس غير مستقر على أغلب الأنحاء والعظمى بالقاهرة 15

كتب محمد محسوب

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود غدا الأربعاء طقس غير مستقر على أغلب الأنحاء، حيث تتكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة شمالا يصاحبها سقوط الأمطار تكون غزيرة على السواحل الشمالية تمتد حتى شمال الدلتا ومدن القناه ومتوسطة الشدة على جنوب الدلتا والقاهرة وسيناء.

كما تنشط الرياح الشمالية الغربية على أغلب الأنحاء مثيرة للرمال والأتربة تصل لحد العاصفة على شمال البلاد حتى شمال الصعيد وسيناء مما يزيد من الإحساس ببرودة الطقس وانخفاض فى الرؤية الأفقية على الطرق واضطراب كامل فى حركة الملاحة البحرية على البحرين المتوسط والأحمر ويصاحب ذلك انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة ليسود طقس بارد شمالا حتى شمال الصعيد معتدل على جنوب سيناء وجنوب الصعيد نهارا شديد البرودة ليلا.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط مضطربة جدا وارتفاع الموج من 4 إلى 5 أمتار والبحر الأحمر مضطربة وارتفاع الموج من 3 إلى 4 أمتار والرياح السطحية على البحرين شمالية غربية.

- وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على محافظات ومدن مصر:

الصغرى العظمى

القاهرة 11 15

الإسكندرية 12 15

مطروح 11 15

بورسعيد 11 15

دمياط 11 15

بلطيم 12 15

الإسماعيلية 8 16

السويس 9 16

العريش 6 16

نخل 2 16

طابا 6 17

الطور 10 18

مرسى علم 13 22

الغردقة 11 23

شرم الشيخ 12 22

رفح 5 15

كاترين 2- 13

سيوة 8 17

المنيا 7 17

الفيوم 8 16

رأس سدر 8 18

أبوسمبل 9 21

وسط الدلتا 10 15

أسيوط 4 18

سوهاج 6 19

الأقصر 7 21

أسوان 9 22

شلاتين 16 25

حلايب 18 22

الوادى الجديد 7 21

قنا 7 20

نويبع 12 20

السلوم 8 15

أما عن درجات الحرارة المتوقعة غدا على عدد من المدن والعواصم العربية والعالمية فهى كالتالى:

الصغرى العظمى

مكة المكرمة 21 30

المدينة 10 26

الرياض 13 26

المنامة 18 23

أبوظبى 16 25

الدوحة 19 24

الكويت 11 23

دمشق 1- 9

بيروت 9 14

عمان 3 7

القدس 4 9

غزة 13 16

بغداد 5 20

مسقط 15 25

صنعاء 5 24

الخرطوم 16 32

طرابلس 14 20

تونس 9 18

الجزائر 10 16

الرباط 10 18

نواكشوط 15 30

وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على عدد من مدن وعواصم العالم:

الصغرى العظمى

أنقرة 11- صفر

اسطنبول 1 5

اسلام اباد 6 23

نيودلهى 9 24

جاكرتا 24 32

بكين 7- 2

كوالامبور 24 31

طوكيو 2 10

أثينا 2 9

روما 4 13

باريس 3 9

مدريد 2 9

برلين صفر 6

لندن 7 11

مونتريال 12- 4-

موسكو 13- 7-

نيويورك 4- 4

واشنطن 1 4