سكرتير أحد الأطباء المتهمين بـ"تجارة الأعضاء": عمولتى 2000 جنيه فى العملية

كتبت ندى سليم

توصلت تحقيقات نيابة حوادث شرق القاهرة الكلية، برئاسة المستشار إبراهيم صالح المحامى العام الأول، عن متهمين جدد متورطين فى قضية شبكة تجارة الأعضاء، وتبين أن المتهم الأول "س و" يعمل سكرتيرا لطبيب متهم بالقضية، ومهمته أنه يقوم باستقطاب الشباب مقابل عمولة تقدر بـ2000 جنيه، فى الحالة الواحدة.

كما تبين من تحقيقات النيابة، أن المتهم الثانى يلعب دور الوسيط بين العصابة التى تستقطب الشباب والأطباء الذين يجرون العمليات.



> وأمرت النيابة بحبس المتهمين 4 أيام على ذمة التحقيقات، وبذلك يرتفع أعداد المتهمين لـ8، فى الوقت الذى قررت فيه نيابة الأموال العامة العليا، بحبس 25 متهما على ذمة القضية.