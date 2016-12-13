أخبار عاجلة

ستاد مصر: تحليل طريقة لعب فريقى الاتحاد والأهلى من خلال التشكيل -
رئيس الأركان يبحث مع قائد الجيش الزامبي زيادة التعاون العسكري بين البلدين -
عبدالعال بعد فرض "الطوارئ": يجب تطبيق كل ما هو استثنائي.. وعلى الصحافة الحذر -
رسمياً: السبت والأحد والإثنين إجازة لجميع الموظفين العاملين بهذه المصالح الحكومية لتلك الأسباب -
السفيرة عزيزة - الشاعرة / نور عبد الله ... قصيدة " ملوك الأرض " -
ازدياد الإقبال في الانتخابات على مقعدي السادات ومصيلحي -
توقيع بروتوكول تعاون بين «الصحفيين» ونظيرتها البحرينية -
وزير الدفاع يفتتح مؤتمر علوم تكنولوجيا الطيران والفضاء -
سيد محمود يعلن استقالته من رئاسة تحرير «القاهرة» -
رسميًا.. البرلمان يوافق على فرض الطوارئ -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. أونا

مجلس النواب يوافق من حيث المبدأ على قانون تنظيم الصحافة والإعلام

Google+ Print
مجلس النواب يوافق من حيث المبدأ على قانون تنظيم الصحافة والإعلام مجلس النواب يوافق من حيث المبدأ على قانون تنظيم الصحافة والإعلام

النواب

وافق مجلس النواب، في جلسته العامة، برئاسة الدكتور على عبد العال، على مشروع قانون التنظيم المؤسسي لهيئات الصحافة والإعلام، من حيث المبدأ
> وقال أسامة هيكل، رئيس لجنة الثقافة والإعلام بمجلس النواب، إنه من المقرر تشكيل الأجهزة الإعلامية وبعدها يتم عمل التشريعات الخاصة بها، إعمالا لما نص عليه الدستور في هذا الشأن.
> وأشار هيكل ـ خلال الجلسة العامة ـ إلى أن القانون استجاب للعديد من الملاحظات الواردة من المؤسسات الصحفية، وبحضور ممثلين عن نقابة الصحفيين، وممثلين عن التليفزيون والقنوات الفضائية، وبمشاركة ممثلين عن أساتذة الصحافة والإعلام.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا