مجلس النواب يوافق من حيث المبدأ على قانون تنظيم الصحافة والإعلام

وافق مجلس النواب، في جلسته العامة، برئاسة الدكتور على عبد العال، على مشروع قانون التنظيم المؤسسي لهيئات الصحافة والإعلام، من حيث المبدأ

> وقال أسامة هيكل، رئيس لجنة الثقافة والإعلام بمجلس النواب، إنه من المقرر تشكيل الأجهزة الإعلامية وبعدها يتم عمل التشريعات الخاصة بها، إعمالا لما نص عليه الدستور في هذا الشأن.

> وأشار هيكل ـ خلال الجلسة العامة ـ إلى أن القانون استجاب للعديد من الملاحظات الواردة من المؤسسات الصحفية، وبحضور ممثلين عن نقابة الصحفيين، وممثلين عن التليفزيون والقنوات الفضائية، وبمشاركة ممثلين عن أساتذة الصحافة والإعلام.