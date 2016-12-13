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أسوان يحشد 19 لاعبا لمواجهة الإسماعيلى.. غدا

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أسوان يحشد 19 لاعبا لمواجهة الإسماعيلى.. غدا أسوان يحشد 19 لاعبا لمواجهة الإسماعيلى.. غدا

>كتب - خالد مصطفى

استقر الجهاز الفنى لأسوان، بقيادة محمد عامر على اختيار القائمة النهائية التى سيخوض بها الفريق لقائه غدا الأربعاء أمام الإسماعيلى، فى الجولة 15 من الدورى الممتاز على إستاد الإسماعيلية.

 

واصطحب الجهاز الفنى لأسوان خلال رحلته للإسماعيلية 19 لاعبا لخوض لقاء الدارويش وهم " رضا السيد - محمود الزنفلى فى حراسة المرمى- باسم عيد - محمد جبر - معاذ الحناوى -مؤمن عاطف- السيد الشبراوى - احمد شديد -محمد حمودة - علاء البدري- محمد فوزى -إسلام الفار - أحمد عفيفى -محمد محسن -أسامة مرعى - عمار شحاتة -جيروم وَيَا - عبدالله ادو- محمد خليفة.

 

ويفتقد فريق أسوان فى مباراة الغد كلا من عمر بسام وعصام سعد حارس المرمى وكريم مانش ومحمد بغدادى وطارق العجمى وأحمد ميدو لأسباب فنية بالإضافة لغياب حمادة السيد ومهاب سعيد ومحمد رزق للإصابة.

 

وتشهد قائمة أسوان للقاء الغد تواجد اللاعب عمار شحاته ناشئ الفريق من مواليد 97 بالإضافة لعودة أسامة مرعى بعد تعافية من الإصابة.


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