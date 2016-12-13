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ثلث الصحفيين المحبوسين بالعالم.. في تركيا

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ثلث الصحفيين المحبوسين بالعالم.. في تركيا ثلث الصحفيين المحبوسين بالعالم.. في تركيا

اعتصام الصحفيين في تركيا

كشف تقرير حديث صادر عن منظمة تهدف إلى حماية حرية الصحافة، أن تركيا تضم ما يقرب من ثلث عدد الصحفيين المحبوسين على مستوى العالم في 2016.
> وأشار التقرير السنوي الذي أصدرته لجنة حماية الصحفيين، وهي منظمة أميركية غير حكومية مقرها نيويورك، إلى أن الزيادة الملحوظة في اعتقال الصحفيين في تركيا عام 2016، كان وراء تسجيل هذا العام رقما قياسيا في عدد الصحفيين خلف القضبان حول العالم، منذ بدأت اللجنة رصد حالات حبس الصحفيين عام 1990.

وخلال حملة القمع التي شنتها أنقرة في أعقاب محاولة الانقلاب الفاشلة في يوليو الماضي، فإن السلطات التركية زجت بـ 81 صحفيا على الأقل في السجون، بعدما قالت إنهم على علاقة بالمحاولة التي قادها ضباط في الجيش، وهو أكبر عدد من الصحفيين المعتقلين في بلد واحد خلال عام واحد في التاريخ.

واتهمت السلطات هؤلاء الصحفيين، فضلا عن عشرات آخرين لم تتمكن اللجنة من التحقق من ارتباطهم بالعمل الصحفي، بـ”ممارسة أنشطة معادية للدولة”.

ومن بين التهم الموجهة للصحفيين المحبوسين في تركيا، الانضمام إلى “جماعات إرهابية”، في إشارة إلى الارتباط بالداعية فتح الله غولن الذي تتهمه أنقرة بتدبير الانقلاب، أو الإساءة للرئيس رجب طيب أردوغان، أو نشر وثائق سرية.

كما أشار التقرير إلى إجراءات حكومية للتضييق على الصحافة في تركيا في أعقاب محاولة الانقلاب، بخلاف حبس الصحفيين، منها إغلاق أكثر من 100 وسيلة إعلامية خلال شهرين.

وعلى المستوى العالمي، فإن عدد الصحفيين المحبوسين في 1 ديسمبر عام 2016 بلغ 259، وهو أعلى رقم يتم تسجيله على الإطلاق، مقابل 199 صحفيا عام 2015، و232 صحفيا عام 2012 وهو أعلى رقم مسجل سابقا.

وتحتل الصين المركز الثاني بعد تركيا من حيث عدد الصحفيين المعتقلين خلال العام، وتليها ثم إريتريا وإثيوبيا.

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