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محضر ضد محل حلويات شهير بدميط بعد العثور على دودة داخل "الملبن"

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محضر ضد محل حلويات شهير بدميط بعد العثور على دودة داخل "الملبن" محضر ضد محل حلويات شهير بدميط بعد العثور على دودة داخل "الملبن"

>دمياط - معتز الشربينى

حرر محمود نسيم صانع أثاث من أبناء محافظة دمياط، بلاغا يحمل رقم11277 جنح قسم أول دمياط، ضد محل حلويات شهير بالمحافظة، تضمن البلاغ أنه قام بشراء ملبن مُصنع من المحل، وبعد فتحه لتناوله اكتشف وجود "دودة" بداخله.

 

وقام بإخطار المقدم عماد معوض رئيس مباحث بدمياط، وضياء قنديل مفتش تموين، وتم تحرير محضر بالواقعة لاتخاذ الإجراءات القانونية.

 

 

وقال الشاكى لـ"اليوم السابع"، إنه أبلغ الدكتور جمال عبد الناصر وكيل وزارة الصحة بدمياط، لتنفيذ حملة تفتيش أغذية وصحة على المحل المذكور فى البلاغ .

 

 

 


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