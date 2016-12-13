الرئيس اللبنانى: اتصالات تشكيل حكومة الحريرى مستمرة وتحرز تقدما

كتبت آمال رسلان

أكد الرئيس اللبنانى العماد ميشال عون أن الثقة الدولية بلبنان تتعزز يوما بعد يوم، معتبراً أن الدعم الذى تلقاه لبنان منذ الانتخابات الرئاسية يشير إلى مستقبل أفضل فى المجالات السياسية والأمنية والاقتصادية.

وقال بيان للرئاسة اللبنانية إن الرئيس عون أبلغ زواره اليوم أن الاتصالات مستمرة لتشكيل الحكومة الجديدة وقد حققت تقدما، لافتا إلى أن لبنان يتسع للجميع إلا لمن يريد ألا يشارك فيها.

وأشار الرئيس عون إلى أهمية القرار الذى اتخذه البنك الدولى بدعم الاقتصاد اللبنانى من خلال المشاريع الإنتاجية التى سيؤمن التمويل لها، معرباً عن أمله فى أن تشهد فترة الأعياد المقبلة حركة ناشطة بدأت مؤشراتها بالظهور من خلال ارتفاع عدد القادمين إلى لبنان لتمضية عيدى الميلاد ورأس السنة فيه.

وشدد عون أن الحرب ضد الفساد ستكون من أولويات اهتماماته بالتعاون مع الحكومة الجديدة وهيئات الرقابة على أنواعها التى تلقى رؤساؤها توجيهات بالتشدد فى ملاحقة المرتكبين وعدم التساهل فى تطبيق القوانين المرعية الإجراء.