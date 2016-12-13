ترامب يبدأ اولى قراراته بالحرب على السعودية

شيماء مصطفى

بعد نجاح الرئيس الامريكى الجديد “دونالد ترامب” فى انتخابات الرئاسة الامريكية، ثارت العديد من التساؤلات عن العلاقة بين الولايات المتحدة الامريكية والمملكة العربية السعودية خلال الفترة القادمة.

وكانت العلاقات متوترة بشكل كبير فى الاشهر الماضية وخاصة بعد اقرار قانون “جاستا” الذى يسمح للأهالى المتضررين من احداث 11 سبتمبر من مقاضاة المملكة العربية السعودية امام المحكمة.

وفى خطوة مفاجأة لـ”ترامب” قام بإغلاق 4 شركات له فى المملكة السعودية حسب تقارير نشرتها وكالة “أسوشيتد برس” التى افادت الى ان ترامب عقب فوزه بالانتخابات الامريكية قام يغلق الشركات التى يملكها فى السعودية وهذا ما يجعل العلاقة بين الحكومة الامريكية الجديدة والاسرة المالكة فى السعودية متوترة.

وكان ترامب قد ادلى بتصريحات بإنه يملك 144 شركة فى 25 دولة فى مختلف قارات العالم ومنها شركات مع المملكة العربية السعودية، كما يملك مشروعات بالامارات المتحدة مثل الخاصة بملاعب الجولف، كما اعلن انه سوف يوضح فى 15 ديسمبر الجارى خلال عقده لمؤتمر صحفى كيف سيقوم بالتوفيق بين ادارة شركاته والرئاسة فى الولايات المتحدة خلال الفترة المقبلة.

وفى تصريحات للدكتورة “هدى راغب” استاذ العلوم السياسية بالجامعة الامريكية، ان حكومة ترامب سيون لها توجيهات مختلفة عن حكومة اوباما وخاصة فى علاقتها بدول الخليج بالاضافة الى ايران.

لم تستبعد ان يتخذ ترامب خطوات معادية للسعودية وخاصة انه كان دائما يتهمها برعاية الارهاب فى الشرق الاوسط اثناء حملته الانتخابية.

شبكةعيونالإخبارية

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