جامعة الفيوم:المتهم بتفجير الكنيسة البطرسية تم فصله من كلية العلوم بسبب غيابه عامين

أصدرت جامعة الفيوم، اليوم الثلاثاء، بيانًا بخصوص الإرهابي المتهم بتفجير الكنيسة البطرسية، في إطار ما تم تداوله ببعض المواقع الإلكترونية حول حصوله على بكالوريوس علوم جامعة الفيوم، فإن الجامعة تؤكد أن الطالب لم يحصل علي بكالوريوس علوم من الجامعة، وأنه تم فصله من الفرقة الأولى بكلية العلوم منذ شهر مايو 2016 بعد انقطاعه عن الدراسة لعامين دراسيين متتاليين.

وقالت الجامعة في بيانها على أن الطالب التحق بالجامعة عن طريق مكتب التنسيق في العام الدراسي 2014-2015، وأنه انقطع عن الحضور لعامين دراسيين متتاليين 2014-2015 و 2015-2016.

وأضافت الجامعة، إنها قامت بفصل الطالب في شهر مايو 2016، للانقطاع عن الدراسة لعاميين متتاليين وذلك طبقا لقانون تنظيم الجامعات، مضيفة أنه لم يتسلم الطالب أو أحد من أسرته ملف الطالب وهو ما يؤكد اختفاءه.

وأكدت الجامعة أنه تم إرسال ملف الطالب عقب اتهامة بتفجير الكنيسة البطرسية الي الجهات المختصة بالتحقيق.

كما أثنت الجامعة على الدور المميز للجهات الأمنيه والمعلوماتية، التي حددت وضبطت الجناه في وقت قياسي طبقا لكل القواعد والمعايير الامنية العالمية وهو ما يمثل عزاء للمصريين في أروح الشهداء الطاهرة .