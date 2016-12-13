أخبار عاجلة

ستاد مصر: تحليل طريقة لعب فريقى الاتحاد والأهلى من خلال التشكيل -
رئيس الأركان يبحث مع قائد الجيش الزامبي زيادة التعاون العسكري بين البلدين -
عبدالعال بعد فرض "الطوارئ": يجب تطبيق كل ما هو استثنائي.. وعلى الصحافة الحذر -
رسمياً: السبت والأحد والإثنين إجازة لجميع الموظفين العاملين بهذه المصالح الحكومية لتلك الأسباب -
السفيرة عزيزة - الشاعرة / نور عبد الله ... قصيدة " ملوك الأرض " -
ازدياد الإقبال في الانتخابات على مقعدي السادات ومصيلحي -
توقيع بروتوكول تعاون بين «الصحفيين» ونظيرتها البحرينية -
وزير الدفاع يفتتح مؤتمر علوم تكنولوجيا الطيران والفضاء -
سيد محمود يعلن استقالته من رئاسة تحرير «القاهرة» -
رسميًا.. البرلمان يوافق على فرض الطوارئ -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. السعودية

بالفيديو: ردود فعل مذهلة من أصحاب محلات الفول على شاب ليس معه نقود ويطلب الطعام مقابل الصلاة على النبي

Google+ Print
بالفيديو: ردود فعل مذهلة من أصحاب محلات الفول على شاب ليس معه نقود ويطلب الطعام مقابل الصلاة على النبي بالفيديو: ردود فعل مذهلة من أصحاب محلات الفول على شاب ليس معه نقود ويطلب الطعام مقابل الصلاة على النبي

قام شاب سعودي بعمل تجربة اجتماعية فريدة من نوعها، لإظهار تعاون وتآلف الشعب السعودي مع الذين يريدون الطعام ولكن لا يمتلكون أموالاً، وطاف الشاب على محلات كثيرة تبيع الفول ليس مقابل نقود ولكن مقابل الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم.

وظهر الشاب في مقطع الفيديو الذي تم تداوله وهو يطوف في أماكن كثيرة من المملكة العربية ، ويطلب من البائع أن يعطيه فولاً، فيسأله البائع بكم؟ فيجيب ليس معي نقود أو ريالات ولكن مقابل الصلاة على النبي عليه السلام.

كما أظهر الفيديو ردود فعل مذهلة من البائعين، حيث أنه لم يقم بائع واحد برفض عرض الشاب وكان يعطيه ما يريد مقابل صلاته على النبي.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

معلومات الكاتب

مدير عام الموقع

مواضيع متعلقة
بالفيديو- أول نفق للسفن في العالم ...تعرف على التفاصيل

بالفيديو- أول نفق للسفن في العالم ...تعرف على التفاصيل

بالفيديو- الوكيل البابوي بالإسكندرية يكشف لحظة استقبال البابا تفجير المرقسية؟

بالفيديو- الوكيل البابوي بالإسكندرية يكشف لحظة استقبال البابا تفجير المرقسية؟

فيديو.. الحريري: لا أقبل مناقشة اتفاقية ترسيم الحدود مع السعودية بالبرلمان

فيديو.. الحريري: لا أقبل مناقشة اتفاقية ترسيم الحدود مع السعودية بالبرلمان

بالفيديو .. محافظ البحيرة تنفعل على بائع فاكهة: "انت هتستعبطني"

بالفيديو .. محافظ البحيرة تنفعل على بائع فاكهة: "انت هتستعبطني"