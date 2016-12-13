بالفيديو: ردود فعل مذهلة من أصحاب محلات الفول على شاب ليس معه نقود ويطلب الطعام مقابل الصلاة على النبي

شيماء مصطفى

قام شاب سعودي بعمل تجربة اجتماعية فريدة من نوعها، لإظهار تعاون وتآلف الشعب السعودي مع الذين يريدون الطعام ولكن لا يمتلكون أموالاً، وطاف الشاب على محلات كثيرة تبيع الفول ليس مقابل نقود ولكن مقابل الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم.

وظهر الشاب في مقطع الفيديو الذي تم تداوله وهو يطوف في أماكن كثيرة من المملكة العربية السعودية، ويطلب من البائع أن يعطيه فولاً، فيسأله البائع بكم؟ فيجيب ليس معي نقود أو ريالات ولكن مقابل الصلاة على النبي عليه السلام.

كما أظهر الفيديو ردود فعل مذهلة من البائعين، حيث أنه لم يقم بائع واحد برفض عرض الشاب وكان يعطيه ما يريد مقابل صلاته على النبي.

شبكةعيونالإخبارية

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