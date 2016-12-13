الموسيقي باسم درويش: وزارة السياحة تجاهلت إقتراحى بتصويركليب لفريق عالمى بالأقصر

حوار_مصطفى حمزة

لقب “سفير الموسيقى المصريه بألمانيا” الذى يحمله “باسم درويش”عازف العود وقائد الفريق الألمانى المصرى “كايروستيبس”، كان المدخل لسؤاله عما قدمه من دعم لبلده بأوروبا، وما الذى يحتاجه للقيام به؟، فتوالت إجاباته محملة بالمزيد من علامات الإستفهام لكافة الجهات المعنية.

*قبل أن يحدثنا عما أعده لسلسلة حفلاته بمصر، التى يفتتحها مساء الخميس 15 ديسمبر بالأسكندرية، بدأ “باسم” حواره مع وكالة أنباء “ONA”، قائلًا ”ردى على سؤالك ،هو اننا بمجهود ذاتى قدمنا كليب “أربيسكان”، نتيجة لإحساسنا بضرورة تقديم شئ من أجل مصر، هذا أولا ،وثانيا منذ حوالى 6 شهور أتحدث مع المسئولين فى وزارة السياحة، من أجل دعوة فريق عالمى شهير للحضور فى شهر يناير، وتصوير كليب لهم فى الأقصر، كما أقترحت كذلك أن تقوم “كايروستيبس” هذا،وللاسف ..بلاجدوى”.

بنبره حزينه يضيف “بامانة نحن نحتاج من يقتنع بأن لدينا أفضل ما فى العالم،ولدينا القادرين على تقديم هذا بشكل “حلو”،فمشكلتنا انه مثلا داخل مجلس النواب لا يوجد من هو قادر بالقوانين على دعم الفن “، ثم يقول “هناك دول عديدة ومنها “المغرب” عرفت جيدا كيف تخدم السياحه بالفن،حيث خصص “الملك “ميزانية تبلغ المليون دولار لمهرجان “موزاين للثقافةوالفنون”،بالمقابل يحصد سنويا أضعافه،فى حين ان مهرجانتا “مابتجيبشى حاجه” ليه؟!..لآنك غير مقدر لقيمتها “.

باسم واصل حديثه ليقول “ما أتحدث عنه ليس جديدا على مصر،لأنه كان يحدث أيام الموسيقار محمد عبد الوهاب،وكوب الشرق أم كلثوم،عندما كنا نقدر أهمية دور الثقافة والفنون،وللاسف بالقناعات الموجودة حاليا “إحنا مش هنوصل لهم أبدا”.

ويعود الموسيقي المصرى المقيم بألمانيا ليضيف بحسرة”رغم ترحيب وإشادة وموافقة المسئولين على إقتراحتنا ،خاصة بعد أن أبلغتهم بأنى سأدعو التليفزيون الألمانى لعمل دعاية سياحية عن “الأقصر” ،ومعنا ايضا فرقه عالمية،إلأ أن كل هذا تحول لمجرد كلام بلآ أفعال”.

وقال كذلك “حتى مع الصعوبات التى تواجهها ماديا ،أصبحت تقريبا “الأوبرا” المكان الوحيد الذى يسعى لكسر القاعدة الغريبة التى يتعامل مع الفن بها،فمن خلال علاقتى مع “محمد منير” أعرف ما يعانيه من أجل إقامة حفل،حتى انه كثيرا مأ أصيب بالإحباط،هل يعقل ان يكون لدينا مطربين مثله ،ومعه على الحجار ومحمد الحلو ومحمد ثروت ،ولا نستغلهم لإقامة حفلات باماكن عامة تليق بهم من ناحية،وأيضا تستفيد منهم فى الترويج للبلد”

فى محاولة لتهدئة نغمة الحوار أنتقل باسم للحديث عن تجاربه مع المطربين المطربات فى مصر وقال “تبقى خصوصية تجاربنا مع “منير” هى ألأكثر تميزا ،حيث قدمنا معه “أنا منك إتعلمت” و”اللى غايب”،لآنه فنان صاحب رؤية “حلوة قوى” ،ويملك “كريزما” تحفزك على الإبداع ،وثقته فى قدراته تجعله لا يخشى مغامرة التجريب،وتلك المميزات تحديدا جعلت من الصعب علينا تقبل عروض لفنانين أخرين للعمل معهم”

وعن حفلات “كايرو ستيبس”،التى تبدا بالأسكندرية مساء الخميس المقبل،قبل أن تغنى على مسرح أوبرا دمنهور يوم الجمعه 16،وتختتمها مساء الأحد 18ديسمبر بالمسرح الكبير بدار الأوبرا،قال “باسم” ،”من أجل إحتفالية المولد والميلاد التى نقدمها سنويا منذ عام 2009،أعددنا هذا العام برنامجا مختلفا ،أنضم لنا فيه ثنائى الكمان الألمانى “ماريا فوجث”و”أنجيلا لوف”،د.إيناس عبد الدايم “صوليست الفلوت”،المطربة مونيكا جورج،كما نواصل تجر بتنامع الفنان المجتهد جدا “على الهلباوى”.”

باسم أختتم حواره بالتأكيد على إن الحفلات الثلاثه ،تأتى إستكمالا لتجربتهم الفنية فى مزج موسيقى الجاز والتراث الصوفى،حيث يجمع بينهما الإرتجال والحس الروحانى،موضحأ ان ذلك يأتى ضمن حلمه الأكبر بجمع الموروث الشعبى المصري.