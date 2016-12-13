رئيس أرمينيا يعزي السيسي في ضحايا الكنيسة البطرسية

بعث رئيس أرمينيا سيرج ساركسيان، ببرقية عزاء للرئيس عبد الفتاح السيسي في ضحايا حادث الكنيسة البطرسية الذى وقع أول أمس الأحد ونقلت سفارة أرمينيا بالقاهرة مضمون البرقية التي قال ساركسيان فيها “لقد صدمت بشدة من نبأ الانفجار الإرهابي الذى استهدف الكنيسة البطرسية، مما أسفر عن سقوط عشرات الضحايا الأبرياء والمصابين, وتدين أرمينيا بشدة هذا العمل الإجرامى الآثم وتقدم دعمها لمصر الصديقة لمواجهة الإرهاب ومحاربته”.

وأضاف ساركسيان فى البرقية أود أن أعرب عن خالص التعازي لفخامتكم وللشعب المصري الصديق ولأسرالضحايا متمنيا القوة والتحمل والشفاء العاجل للمصابين.

كما أدانت سفيرة مصر لدى مملكة البحرين السفيرة سهى الفار اليوم الثلاثاء التفجير الإرهابي الذي استهدف الكنيسة البطرسية في العباسية، مؤكدة أن هذا العمل لن يؤثر في نسيج المجتمع المصري.

وذكرت السفيرة إن كل المصريين يدينون ويشجبون هذا العمل الإرهابي وإن الأقباط جزء من النسيج الوطني المصري.