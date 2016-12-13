رئيس الوزراء يوجه باتخاذ إجراءات مشددة ضد الشركات المتقاعسة لإنهاء المشروعات القومية

كتبت هند مختار

أكد المهندس شريف اسماعيل رئيس مجلس الوزراء، حرص الحكومة على سرعة دخول المشروعات التنموية الجارى تنفيذها بالمحافظات، الخدمة فى أقرب وقت ممكن، مما سيسهم فى العمل على تحسين ورفع كفاءة الخدمات المقدمة للمواطنين، فضلاً عن تحقيق الاستفادة القصوى من الاستثمارات التى تم ضخها فى مثل هذه المشروعات.

وشدد رئيس الوزراء، على ضرورة المتابعة المستمرة من جانب المحافظين لموقف المشروعات القومية التى يتم تنفيذها بالمحافظات بالتنسيق مع الوزارات والجهات المعنية، جاء ذلك خلال الاجتماع الذى عقده رئيس مجلس الوزراء، صباح اليوم الثلاثاء بمحافظ الاسماعيلية، لاستعراض الموقف التنفيذى للمشروعات القومية والخدمية والتنموية التى يتم تنفيذها على أرض المحافظة.

ووجه رئيس الوزراء، بضرورة استمرار مراجعة الموقف الخاص بالشركات المنفذة للمشروعات واتخاذ إجراءات مشددة ضد الشركات المتقاعسة لسرعة الانتهاء من تنفيذ المشروعات، مع ضرورة التدقيق فى اختيار الشركات المنفذه مستقبلاً.

وخلال الاجتماع، عرض محافظ الاسماعيلية تقريراً مفصلاً عن حصاد المشروعات خلال عام 2016 فى مختلف المجالات، بالاضافة إلى ما يتم استكمال تنفيذه خلال المرحلة الراهنة، وشملت المشروعات مدينة الاسماعيلية الجديدة، ومشروع إنشاء مجموعة سحارات نقل المياه بسرابيوم، وإنشاء مجمع صوامع القنطرة شرق، والمحاوروالطرق والكبارى الجديدة، ومشروع ترفيق المناطق الصناعية، مشيراً إلى أن معدلات التنفيذ تتم وفقاً للجدوال الزمنية المحددة.

وأشارالمحافظ إلى أنه تم استرداد 22 ألف متر مربع من أملاك الدولة، وفى هذا الصدد وجه رئيس الوزراء بالاستعانة بالتخطيط العمرانى لإعداد تصور متكامل لاعادة استغلال تلك المساحة، مؤكدا أهمية تنفيذ مجموعة من المشروعات المستقبلية لخدمة المحافظة، تشمل تخصيص جزء من مساحة الارض الموجود بمنطقة جنوب القنطرة شرق لإقامة مشروع زراعى لأبناء محافظة الاسماعيلية على غرار ما تم بقرية الأمل، ودراسة تخصيص مساحة 450 فدان بمنطقة المستقبل لانشاء منطقة استثمارية تنموية جديدة تتضمن مناطق صناعية وتجارية ولوجستية، فضلاً عن اقامة مجموعة من الورش الحرفية لصغار المصنعين والحرفيين، وتخصيص مبلغ 80 مليون جنيه لحل مشكلة الإسكان القومي لعدد 1912 وحدة سكنية متوقفة منذ عام 2006.