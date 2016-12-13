أخبار عاجلة

ستاد مصر: تحليل طريقة لعب فريقى الاتحاد والأهلى من خلال التشكيل -
رئيس الأركان يبحث مع قائد الجيش الزامبي زيادة التعاون العسكري بين البلدين -
عبدالعال بعد فرض "الطوارئ": يجب تطبيق كل ما هو استثنائي.. وعلى الصحافة الحذر -
رسمياً: السبت والأحد والإثنين إجازة لجميع الموظفين العاملين بهذه المصالح الحكومية لتلك الأسباب -
السفيرة عزيزة - الشاعرة / نور عبد الله ... قصيدة " ملوك الأرض " -
ازدياد الإقبال في الانتخابات على مقعدي السادات ومصيلحي -
توقيع بروتوكول تعاون بين «الصحفيين» ونظيرتها البحرينية -
وزير الدفاع يفتتح مؤتمر علوم تكنولوجيا الطيران والفضاء -
سيد محمود يعلن استقالته من رئاسة تحرير «القاهرة» -
رسميًا.. البرلمان يوافق على فرض الطوارئ -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار السيارات

أسعار سيارات “كيا” بعد الزيادة.. ارتفاع جنوني يصل إلى 30 ألف جنيه للفئة الواحدة

Google+ Print
أسعار سيارات “كيا” بعد الزيادة.. ارتفاع جنوني يصل إلى 30 ألف جنيه للفئة الواحدة أسعار سيارات “كيا” بعد الزيادة.. ارتفاع جنوني يصل إلى 30 ألف جنيه للفئة الواحدة

بعد اشتعال تعويم الجنيه المصري، وتطبيق ضريبة القيمة المضافة، ارتفعت السيارات بشكل جنوني، ولكن كان النصيب الأكبر لسيارات شركة كيا العالمة، حيث ارتفعت أسعار سيارتها بصورة ضخمة لتزيد جميع سيارتها بمبلغ يتراوح بين 30 ألف جنيه إلى 100 ألف جنيه حسب نوع وفئة السيارة.

ونقدم لكم تقرير بأخر أسعار سيارات كيا.


موديل السيارة  فئة السيارة  سعر السيارة
كيا بيكانتو 

.A/T 1.2
A/T H/L (FOG) 1.2

220 ألف جنيه مَصري .
230 ألف جنيه مَصري .
كيا ريو 
A/T LX FL 1.4
HB A/T FL 1.4
A/T EX FL 1.4
HB EX SRF FL 1.4
HB F/O H/L FL 1.4

303 ألف جنيه مَصري .
304 ألف جنيه مَصري .
313 ألف جنيه مَصري .
314 ألف جنيه مَصري .
323 ألف جنيه مَصري .
كيا سيراتو 
A/T LX (SAM AUDIO) 1.6
A/T EX (DAB+ABS) 1.6
A/T EX SRF (SMART DISPLAY) 1.6
A/T EX H/L 1.6

323 ألف جنيه مَصري .
343 ألف جنيه مَصري .
353 ألف جنيه مَصري .
383 ألف جنيه مَصري .
كيا سييد 
HB A/T LX FL 1.6
SW A/T LX FL 1.6
HB A/T HL FL 1.6
SW A/T HL FL 1.6

355 ألف جنيه مَصري .
365 ألف جنيه مَصري .
375 ألف جنيه مَصري .
385 ألف جنيه مَصري .
كيا كارينز 
A/T EX 1.6
A/T H/L 1.6

421 ألف جنيه مَصري .
450 ألف جنيه مَصري .
كيا سبورتاج 
A/T LX 1.6
A/T LX F/O 1.6
A/T EX 1.6
A/T H/L 1.6
A/T GT 4WD  1.6

465 ألف جنيه مَصري .
485 ألف جنيه مَصري .
415 ألف جنيه مَصري .
555 ألف جنيه مَصري .
650 ألف جنيه مَصري .

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

معلومات الكاتب

مدير عام الموقع

مواضيع متعلقة
«الصناعات المعدنية»: تراجع أسعار الحديد الصيني في بورصة لندن

«الصناعات المعدنية»: تراجع أسعار الحديد الصيني في بورصة لندن

أسعار أشهر السيارات المستعملة في سوق العاشر

أسعار أشهر السيارات المستعملة في سوق العاشر

8 الصبح - شوف أسعار الجملة للخضروات والفاكهة .. وأسعار الذهب والعملات الأجنبية اليوم

8 الصبح - شوف أسعار الجملة للخضروات والفاكهة .. وأسعار الذهب والعملات الأجنبية اليوم

أسعار العملات اليوم الثلاثاء 11 ابريل 2017 في بنك مصر

أسعار العملات اليوم الثلاثاء 11 ابريل 2017 في بنك مصر