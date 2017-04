أسعار سيارات “كيا” بعد الزيادة.. ارتفاع جنوني يصل إلى 30 ألف جنيه للفئة الواحدة

شيماء مصطفى

بعد اشتعال تعويم الجنيه المصري، وتطبيق ضريبة القيمة المضافة، ارتفعت أسعار السيارات بشكل جنوني، ولكن كان النصيب الأكبر لسيارات شركة كيا العالمة، حيث ارتفعت أسعار سيارتها بصورة ضخمة لتزيد جميع سيارتها بمبلغ يتراوح بين 30 ألف جنيه إلى 100 ألف جنيه حسب نوع وفئة السيارة.

ونقدم لكم تقرير بأخر أسعار سيارات كيا.



موديل السيارة فئة السيارة سعر السيارة

كيا بيكانتو

.A/T 1.2

A/T H/L (FOG) 1.2



220 ألف جنيه مَصري .

230 ألف جنيه مَصري .

كيا ريو

A/T LX FL 1.4

HB A/T FL 1.4

A/T EX FL 1.4

HB EX SRF FL 1.4

HB F/O H/L FL 1.4



303 ألف جنيه مَصري .

304 ألف جنيه مَصري .

313 ألف جنيه مَصري .

314 ألف جنيه مَصري .

323 ألف جنيه مَصري .

كيا سيراتو

A/T LX (SAM AUDIO) 1.6

A/T EX (DAB+ABS) 1.6

A/T EX SRF (SMART DISPLAY) 1.6

A/T EX H/L 1.6



323 ألف جنيه مَصري .

343 ألف جنيه مَصري .

353 ألف جنيه مَصري .

383 ألف جنيه مَصري .

كيا سييد

HB A/T LX FL 1.6

SW A/T LX FL 1.6

HB A/T HL FL 1.6

SW A/T HL FL 1.6



355 ألف جنيه مَصري .

365 ألف جنيه مَصري .

375 ألف جنيه مَصري .

385 ألف جنيه مَصري .

كيا كارينز

A/T EX 1.6

A/T H/L 1.6



421 ألف جنيه مَصري .

450 ألف جنيه مَصري .

كيا سبورتاج

A/T LX 1.6

A/T LX F/O 1.6

A/T EX 1.6

A/T H/L 1.6

A/T GT 4WD 1.6



465 ألف جنيه مَصري .

485 ألف جنيه مَصري .

415 ألف جنيه مَصري .

555 ألف جنيه مَصري .

650 ألف جنيه مَصري .

