«محسن محي الدين» مديراً عاماً للنادي الإجتماعي للعاملين بوزارة الزراعه

قرر الدكتور عصام فايد وزير الزراعة واستصلاح الاراضي، ضم المهندس محسن محي الدين محمود، مدير المراسم بالوزارة والمشرف على العلاقات العامة الى عضوية مجلس الإدارة المؤقت للنادي الإجتماعي للعاملين بالوزارة والذي يجرى تأسيسه حالياً، بحيث يكون مديراً عاماً للنادي.

> ونص القرار الوزاري الذي حمل رقم 2130 لسنة 2016، على منح كافة الصلاحيات والاختصاصات له لإستخراج التراخيص لإقامة النادي الإجتماعي الثقافي بشارع أبوالفدا، فضلاً عن دعوة أعضاء مجلس الإدارة للإنعقاد، وتنفيذ توصيات المجلس.