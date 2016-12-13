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ضبط 596 طن أرز و18 طن سكر خلال حملة تموينية بالبحيرة

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ضبط 596 طن أرز و18 طن سكر خلال حملة تموينية بالبحيرة ضبط 596 طن أرز و18 طن سكر خلال حملة تموينية بالبحيرة

>البحيرة - ناصر جودة ــ جمال أبو الفضل

 وجه الدكتور محمد سلطان محافظ البحيرة بتكثيف الحملات التموينية على الأسواق والمخابز ومحطات بيع المواد البترولية، وذلك لمواجهة غلاء الأسعار وردع المخالفين.

 

 وأسفرت الحملات التموينية التى نفذتها إدارة شرطة بالتنسيق مع مديرية التموين والجهات المعنية بمدن ومراكز المحافظة خلال شهر نوفمبر الماضى، عن تحرير 549 قضية متنوعة ما بين غش تجارى وتجميع مواد بترولية وبوتاجاز، وعرض سلع مجهولة المصدر، وبيع بأزيد من السعر المقرر وعدم الإعلان عن التسعيرة.

 

كما تم ضبط  596 طنا و700 كجم أرز أبيض وشعير، و18 طنا و272 كيلو سكر، و14طنا و750 كيلو أسمدة زراعية، و4550 طن أسمدة زراعية مدعمة، و22 طن ملح طعام.


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