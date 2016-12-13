وزير خارجية أمريكا الجديد …يعمل مهندس بترول ويرتبط بعلاقات قويه مع «بوتين»

أعلن الرئيس الأمريكى المنتخب دونالد ترامب رسميا، اليوم الثلاثاء، عن اختيار ريكس تيليرسون وزيرا للخارجية، من قائمة ضمت العديد من الأسماء من بينهم حاكم ولاية ماساشوستس السابق، ميت رومنى، والسيناتور بوب كروكر وحاكم ولاية نيويورك السابق، رودى جوليانى.

1. ريكس تيلرسون المدير التنفيذى لمجموعة إكسون موبيل، النفطية العملاقة.

2. عمل بشركة إكسون موبيل طيلة 40 عاما، حيث بدأ العمل كمهندس إنتاج ويقود الشركة منذ عام 2006.

3. يبلغ من العمر 64 عاما من ولاية تكساس

4. قضى سنوات من العمل فى روسيا والشرق الأوسط كممثل عن شركة النفط المتعددة الجنسيات.

5. يرتبط بعلاقة وثيقة مع الرئيس الروسى فلاديمير بوتين وهو سبب رفض رئيسى له من قبل أعضاء بارزون فى الحزب الجمهورى ومن بينهم جون ماكين وليندسى جراهام.

6. حصل على وسام الصداقة من موسكو عام 2013.

7. يفتقر للخبرة الدبلوماسية، حيث تتعلق كل خبرته بمجال الأعمال، وهو سبب انتقاد واسع من قبل الجمهوريين والديمقراطيين.

8. يحظى بدعم وزراء الخارجية الأمريكيين السابقين كوندوليزا رايس وجيمس باكر، وكذلك وزير الدفاع الأمريكى السابق بوب جيتس.

9. يجمع بينه والرئيس ترامب خلفيات مماثلة تتعلق بالخبرة فى عقد الصفقات التجارية ولديهم وجهات نظر مماثلة حول القضايا العالمية.