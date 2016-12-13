وزير الكهرباء يلتقي السفير الاسترالي لبحث سبل التعاون

استقبل الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة صباح اليوم الثلاثاء سفير إستراليا بالقاهرة بحضور ممثلى وزارة الخارجية المصرية والتعاون الدولى وعدد من قيادات القطاع ، وذلك لبحث سبل دعم وتعزيز التعاون بين البلدين .

> أعرب السفير عن أسفه عن حادث الكاتيدرائية المرقسية بالعباسية ، الذين حصدتهم يد الإرهاب وذلك أثناء قيامهم بشعائر الصلاة مقدماً التعازى لأسر الضحايا .

> وقد تم خلال الاجتماع استعراض التحديات التى واجهها قطاع الكهرباء فى مصر فى السنوات الماضية والتى كان من أهمها الإعتماد على الغاز الطبيعى والمازوت ، وكيفية التعامل مع تلك التحديات مشيراً إلى إتجاه الوزارة تنويع مزيج الطاقة من كل المصادر (رياح – شمسي – فحم – نووي – غاز – بترول) ، بالإضافة وماتم انجازه حتى الآن والمشروعات الجارى العمل بها .

> كما تمت مناقشة مجالات التعاون بين البلدين بالإضافة إلى فرص الإستثمار فى مجال محطات توليد الكهرباء من المصادر المختلفة ، وخاصة مشروعات الطاقات المتجددة وتحسين كفاءة الطاقة ، والمساهمة فى تنمية شبكات نقل الكهرباء على الجهود الفائقة والعالية .

> وقد أشاد سفير استراليا بالخطط التطويرية وآليات التنفيذ التى أعدها قطاع الكهرباء والطاقة المصري والجهود التى بذلها وما حققه من إنجازات خلال فترة وجيزة للتغلب على تلك التحديات ، فضلاً عن التطوير فى مجالات الإنتاج والنقل والتوزيع ، معرباً عن اهتمام بلاده للمساهمة الفعالة للتوسع في مشروعات توليد الكهرباء من مصادر الطاقة المختلفة وخاصة بإستخدام نظم الخلايا الفوتوفلطية .

> وأكد شاكر أن هذا الإجتماع يأتى فى إطار حرص مصر على تعزيز التعاون وتبادل الخبرات فى كافة المجالات ( الطاقات المتجددة والطاقة التقليدية ) بين مصر واستراليا ، داعياً الشركات الأسترالية للاستثمار فى هذه المجالات على أرض مصر .

> كما أكد على حرص قطاع الكهرباء على تنفيذ خططه التوسعية لتدعيم والارتقاء بأداء الشبكة الكهربائية القومية لتواكب قدرات التوليد المضافة والأحمال الكهربائية المتزايدة ، مع استمرار القطاع فى تنفيذ مشروعاته للوفاء باحتياجات كافة القطاعات من التغذية الكهربائية .