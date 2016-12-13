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سامح شكرى يقدم تقريراً عن زيارته الأخيرة للولايات المتحدة للرئيس السيسى

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سامح شكرى يقدم تقريراً عن زيارته الأخيرة للولايات المتحدة للرئيس السيسى سامح شكرى يقدم تقريراً عن زيارته الأخيرة للولايات المتحدة للرئيس السيسى

الرئيس عبد الفتاح السيسى (أرشيفية)

اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسى، اليوم الثلاثاء، مع سامح شكرى وزير الخارجية.

وقال السفير علاء يوسف المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، إن وزير الخارجية عرض تقريراً حول زيارته الأخيرة للولايات المتحدة، والتى التقى خلالها مع عدد كبير من كبار المسئولين الأمريكيين، وكذلك مع قيادات الكونجرس بمجلسيه، فضلاً عن سكرتير عام الأمم المتحدة الجديد أنطونيو جوتيريس.

وأضاف المتحدث الرسمي أن وزير الخارجية أكد أن ” مايك بنس” نائب الرئيس الأمريكى المُنتخب أعرب خلال لقائه عن تقديره الكبير لمصر للرئيس السيسى، مؤكداً على اعتزام الرئيس الأمريكى “دونالد ” تعزيز العلاقات الثنائية مع وتطويرها فى سبيل تعزيز السلام والاستقرار فى الشرق الأوسط.

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