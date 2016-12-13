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خارجية البرلمان تبعث رسالة إلى السفارات بشأن جرائم الإرهاب الأخيرة

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خارجية البرلمان تبعث رسالة إلى السفارات بشأن جرائم الإرهاب الأخيرة خارجية البرلمان تبعث رسالة إلى السفارات بشأن جرائم الإرهاب الأخيرة

البرلمان

عقدت لجنة العلاقات الخارجية بالبرلمان، اجتماعًا صباح اليوم الثلاثاء، برئاسة النائب كريم درويش وكيل اللجنة وبحضور النائب طارق رضوان وكيل اللجنة، والنائب طارق الخولي أمين سر اللجنة.

واتفقت اللجنة على صياغة رسالة للعالم بشأن جرائم الإرهاب الأخيرة ترسل إلى سفارات الدول الأجنبية فى .

وناقشت اللجنة نتائج زيارة جمعية الصداقة البرلمانية المصرية البريطانية، برئاسة السيدة النائبة داليا يوسف، وعضوية النائب طارق الخولي إلى المملكة المتحدة، و أن الهدف من الزيارة هو فتح قنوات اتصال مع والبرلمان ومراكز الفكر والبحث في بريطانيا، ورسم صورة وإطار جديد للتعامل مع بريطانيا من خلال الدبلوماسية البرلمانية.

وتم خلال هذه الزيارة عقد لقاءات مع مسؤولين فى الخارجية البريطانية ورئيس مجلس العموم البريطاني وأعضاء لجنة الشئون الخارجية بالمجلس.

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