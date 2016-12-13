محافظ الشرقية : الإستفادة من الطاقات المعطلة لرفع كفاءة الجهاز الإداري

وجه اللواء خالد سعيد محافظ الشرقية أعضاء الجهاز التنفيذي بسرعة الإنتهاء من إعادة هيكلة الموظفين والإستفادة من الطاقات المعطلة لرفع عجلة دولاب العمل الحكومي وتقديم أفضل الخدمات للمواطنين مشيراً إلى ضرورة تنظيم دورات تدريبية لجميع العاملين لرفع كفاءة العاملين والإرتقاء بالجهاز الإداري .

> جاء ذلك خلال جلسة مجلس تنفيذي المحافظة برئاسة المحافظ وحضور اللواء سامي سيدهم نائب واللواء السعيد عبد المعطي السكرتير العام واللواء أشرف موافي السكرتير العام المساعد ومديري المديريات الخدمية ورؤساء المراكز والمدن والأحياء ومديري الإدارات العامة بالديوان العام …

> ونبه المحافظ على ضرورة عدم تواجد الأقارب من الدرجة الأولى في قطاع العمل الواحد لضمان الجدية في العمل والإرتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين وشدد المحافظ على ضرورة متابعة تواجد الموظفين في مقار عملهم والتأكد من توقيعهم في دفتر الحضور والإنصراف وإتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال الغير ملتزمين…

> وجه المحافظ بأهمية شغل الوظائف للإدارات الفرعية بمديريات الخدمات بالتعيين وليس بالندب وذلك من خلال مسابقة علنية يتقدم اليها من يرغب ومن لديه القدرة على التطوير والغبتكار داخل قطاع عمله على ان تجرى الإختبارات بحيادية وشفافية كافه لاختيار الأكفاء والأصلح

> شدد المحافظ على ضرورة التاكد من نشر اعلان المسابقات لشغل الوظائف القيادية بمختلف المراكز والمدن والأحياء ومديري المديريات الخدمية لإتاحة الفرصة امام الجميع والإختيار للافضل والأنسب لشغل الوظائف وللقضاء على الوسطية والمحسوبية والتصدي للفساد بكل صوره وأشكاله…

> وخلال الاجتماع إستعرض محافظ الشرقية عدداً من المشروعات الجاري تنفيذها في قطاع الطرق والرصف مشيراً الى انه تم موافقة وزير النقل على البدء فوراً في إعادة رصف ورفع كفاءة طريق الزقازيق ابو حماد بمعرفة الهيئة العامة للطرق…

> وإطمئن المحافظ خلال الإجتماع عن حجم الأعمال الجارية لتوسعة كوبري القناطر التسعة ( الكيلو 36 ) بمدينة الزقازيق و الذي سيساهم و بشكل كبير في فك الإختناقات المرورية وفتح محوراص مرورياً جديداً لربط شرق وغرب المدينة …

> وكلف المحافظ مدير مديرية الري بسرعة الإنتهاء من عمل المقايسة اللازمة والدراسات الهندسية لإنشاء كوبري موازيلكوبري الشباب بمدينة أبو حماد ولخلق محور مروري جديد يربط بين العاشر من رمضان وأبو حماد وقطاع الشمال لتخفيف الكثافة المرورية على طريق الزقازيق بلبيس – العاشر …

> واستفسر المحافظ خلال الإجتماع من مدير الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي عن موقف تنفيذ محطات مياه الشرب الجاري العمل بها كمحطة مياه الشرب (بههيا – تلراك – مشتول السوق – مأخذ شعفورة ) وشدد على ضرورة الإلتزام بالجدول الومني المحدد للإنتهاء وتوفير كوب مياه نظيف للمواطن …

> وفي نهاية الإجتماع إستعرض محافظ الشرقية موقف الشكاوى الواردة على البوابة الحكومية لرئاسة مجلس الوزراء وكذلك متابعة الشكاوى الواردة لإدارة خدمة المواطنين والرد عليها…

وطالب المحافظ بسرعة الرد على المكاتبات والشكاوى والتفاعل والتواصل بشكل مستمر مع المواطنين وحل كافة مشاكلهم.