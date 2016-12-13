حلول لمشاكل طفلك من 3 – 5 سنوات

تختلف مشاكل الطفل في كل مرحلة عن التي تيبقها أو تليها، وعليك كأم جديدة أن تتعرفي عليها كي تحسني التصرف معها.

ترى الأخصائية النفسية والمستشارة التربوية في مركز «عائلتي للاستشارات» أميرة الخويطر، أن أهم مشاكل هذه المرحلة السنية وحلولها هي:



1 - اضطراب النوم هو من أهم مشاكل الطفل منذ ولادته حتى 3 أعوام، وإيمان كالكثير من الأمهات اللواتي يشتكين من حالة تؤثر على عقلهن وجسدهن؛ لذلك تنصح الأم إذا استيقظ ابنها في الليل أكثر من مرة، ثم عاود النوم أن تعوضه بوقت آخر خلال النهار؛ لأخذ قسط من الراحة.

2 – احذري أن يلعب بالأجهزة المختلفة كالآي باد أو الكمبيوتر أو الآي بود خلال الساعات التي تسبق النوم، فهي تجعل جسمه منبهاً لذلك. لذا أغلقي الأجهزة المنبهة لعقله قبل وقت نومه بساعات.

3 – انتبهي أن اضطرابه قد يعود سببه لمشاكل صحية ومنها المغص، وهو مع المزاج العنيد، يظهر تصرفات غريبة فأعطيه قسطاً من الراحة قبل أن يتحول تعبه إلى إجهاد شديد، فينقلب مزاجه ولا تستطيعين السيطرة عليه.



4 – لا تغيري عاداته الخاصة مذ كان رضيعاً، فهذا يمثل مهمة متعبة وصعبة، وامتلكي كمية كافية من الصبر في هذه المرحلة، ولا تتذمري؛ حتى تتمكني من السيطرة على الموضوع.

5 – أعطيه حماماً دافئاً، وأعدي له الحليب إذا كان رضيعاً، وغذاء مناسباً قبل ساعات النوم إذا كان أكبر سناً، كذلك سرد حكايات قبل النوم مهمة لاسترخاء الابن.

6 – لا تربطي موعد حليبه بوقت نومه، واتركيه يلهو قليلاً ثم ينام بنفسه، ولا تقلقي من استيقاظه أثناء الليل، فمن سنة إلى ثلاث سنوات يجب أن يكون معدل نوم الطفل حوالي 10 إلى 12 ساعة.



7 – وفري له سريراً مريحاً، واستخدمي وسادة مناسبة لرأسه، وغطاء متوسطاً؛ فلا تجعليه خفيفاً ولا ثقيلاً حتى يتمكن من النوم، ولا تعوديه على الحمل والهز.