أضرار المياه الغازية على الطفل بعد الولادة؟

الطفل لا يجب أن يشرب المياه الغازية في الفترة الأولى من حياته، ويلاحظ أن هناك الكثير من الأمهات يفتخرن أن أطفالهن -الذين لم يتموا عامهم الأول- مدمنون للبيبسي والكوكاكولا، ويفرحن حين يمد يده الصغيرة ليتلقف العبوة من يد أمه أو شقيقه الأكبر، وهن لا يعرفن مدى خطورة هذه المشروبات على الطفل، حيث إنها تؤدي إلى:



* إصابة الطفل بالسمنة المرضية.

* إصابته بهشاشة العظام.

* تسوس أسنانه اللبنية عند ظهورها وفقدانها سريعاً.

* شعوره بالصداع والأرق بسبب إدمان الكافيين.

* يصبح مهيئاً للإصابة بمرض السكر منذ صغره.

* تأثيرها الضار على جدار معدته، ما يجعله يشكو من آلام في معدته وسوء الهضم، على عكس الشائع بأن المشروبات الغازية البيضاء تحسن الهضم.

نصائح

كيف تقلل الحامل من خطر الكافيين عموماً؟

* عدم تناول المياه الغازية مع الطعام.

* شرب المياه الغازية بعد تناول الطعام بساعتين؛ لكي تستفيد من محتوى الطعام الصحي.

* استبدال العصائر الطبيعية بالمياه الغازية.

* تقليل الشوكولاتة أيضاً؛ لأنها تحتوي على الكافيين.

* عدم شرب الشاي الغامق؛ لاحتوائه على الكافيين.

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