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أبو الغيط يطالب بوقف فوري لإطلاق النار في حلب

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أبو الغيط يطالب بوقف فوري لإطلاق النار في حلب أبو الغيط يطالب بوقف فوري لإطلاق النار في حلب

احمد ابو الغيط

ندد الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط، بما تتضمنه التقارير الإعلامية المتواترة عن الأوضاع الإنسانية المتردية في مدينة حلب، والممارسات الوحشية التي تمت على مدار الأيام القليلة الماضية ضد المدنيين بشكل خاص مطالبا في هذا الإطار بوقف فوري لإطلاق النار في المدينة.

وطالب الأمين العام – في تصريحات للصحفيين المعتمدين لدى الجامعة العربية بالقاهرة – جميع الأطراف باحترام القانون الدولي الإنساني وأحكامه والتوقف الفوري عن ارتكاب فظائع وإعدامات وممارسات لا يمكن القبول بها أو السكوت عنها لا من الناحية الأخلاقية ولا من الناحية القانونية.

وأضاف ان ما يجري حاليا مع الأسف تفوح منه رائحة الانتقام من جانب القوات الحكومية والميليشيات التي تحارب إلى جوارها ضد المدنيين العزل، وهو أمر لا يمكن السكوت عنه.. ويجب على المجتمع الدولي أن يحمل كل طرف مسئولياته في هذا الخصوص.

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