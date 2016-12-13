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ميدو يهاجم رئيس لجنة المسابقات بعد تصريحاته عن سهر اللاعبين وسوء سلوكهم

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ميدو يهاجم رئيس لجنة المسابقات بعد تصريحاته عن سهر اللاعبين وسوء سلوكهم ميدو يهاجم رئيس لجنة المسابقات بعد تصريحاته عن سهر اللاعبين وسوء سلوكهم

>كتبت مريم بدر الدين

هاجم أحمد حسام ميدو المدير الفنى لوادى دجلة، رئيس لجنة المسابقات باتحاد الكرة عامر حسين رئيس لجنة المسابقات بخصوص سهر اللاعبين وسوء سلوكهم.

 

وكتب ميدو عبر حسابه على موقع التدوينات الصغيرة "تويتر": "خروج بتصريحات تتهم لاعبى الدورى المصرى بالسهر وطعنهم فى سلوكياتهم سقطة كبيرة لا تخرج من مسئول أبدا".

 

قائلا: يجب على اتحاد الكرة محاسبة من صدر منه مثل هذه التصريحات غير المسئولة، مؤكدا أن لاعبى الدورى معظمهم قمة فى الالتزام.

 

وتابع: "لاعبونا مظلومين حيث لم يتم تأسيسهم بالشكل الذى يساعدهم باللعب مباراة كل 3 أيام ورغم ذلك الجميع يجتهد ويخلص من أجل منتخب .. فيكون جزاؤهم أن يتهمهم رئيس لجنة المسابقات بالسهر بدلا من شكرهم على تحملهم هذا المجهود الجبار حتى يتسنى للمنتخب بالتحضير الجيد قبل كأس الأمم".

 

مطالبا مجدى عبد الغنى رئيس رابطة اللاعبين المحترفين باتخاذ ما يلزم لحفظ حق اللاعبين فى الدورى المصرى من الإساءة التى وجهت إليهم.

 


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