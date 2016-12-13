الرئيس الفلسطيني يرفع الحصانة عن 5 نواب في البرلمان

رفع الرئيس الفلسطيني محمود عباس، الحصانة البرلمانية عن 5 نواب في المجلس التشريعي استجابة لطلب من النائب العام لاستكمال التحقيق معهم بخصوص شكوى تقدم بها مواطنون وقضايا أخرى.

وأوضح حسن العوري، المستشار القانوني للرئيس الفلسطيني، اليوم الثلاثاء، أن النواب الذين رفعت الحصانة عنهم هم جمال الطيراوي، وشامي الشامي، ونجاة أبو بكر، وناصر جمعة، وجميعهم نواب عن حركة فتح في المجلس التشريعي الفلسطيني.

ومن أبرز الأسماء التي تم رفع الحصانة عنها النائب الطيرواي الذي رفض المشاركة في المؤتمر السابع للحركة احتجاجا على الطريقة التي تم فيها اختيار أعضاء المؤتمر العام السابع لحركة فتح.