الأمم المتحدة: تعلن مقتل مدنيين في حلب على يد الجيش السوري وعراقيين

قالت الأمم المتحدة، اليوم الثلاثاء، إن لديها تقارير عن قيام قوات الحكومة السورية ومقاتلين عراقيين متحالفين معها بقتل مدنيين في شرق حلب بينهم 82 شخصا في أربعة أحياء مختلفة خلال الأيام القليلة الماضية.

وعبر روبرت كولفيل المتحدث باسم مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان عن قلق بالغ من وقوع عمليات انتقام بحق آلاف المدنيين الذين يعتقد أنهم ما زالوا يتحصنون في “زاوية من الجحيم ” تقل مساحتها عن كيلومتر مربع وتسيطر عليها المعارضة.

وقال كولفيل في إفادة صحفية “تلقينا حتى مساء أمس الاثنين تقارير عن قيام قوات موالية للحكومة بقتل 82 مدنيا على الأقل بينهم 11 امرأة و13 طفلا في أربعة أحياء مختلفة.” وأضاف أنه قد يكون هناك “كثيرون” غيرهم.

وتابع “التقارير التي لدينا عن أشخاص جرى إطلاق الرصاص عليهم في الشارع وهم يحاولون الفرار وأشخاص أطلق عليهم الرصاص في منازلهم”.

وقال ينس لاريكه المتحدث باسم الشؤون الإنسانية في الأمم المتحدة إن الأمر يبدو “انهيارا كاملا للإنسانية” في حلب.