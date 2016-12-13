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إسلام البحيري في ضيافة عمرو أديب اليوم

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إسلام البحيري في ضيافة عمرو أديب اليوم إسلام البحيري في ضيافة عمرو أديب اليوم

إسلام البحيري

يستضيف اليوم الإعلامي عمرو أديب في برنامجه كل يوم على شاشة ON.E فى تمام التاسعة والنصف والذي يذاع بالتزامن على اذاعة نغم FM ، الكاتب والباحث إسلام البحيري ، وهو أحد المهتمين بتجديد الخطاب الديني ، وسبق أن تعرض للسجن لمدة عام بتهمة ازدراء الأديان حتى أفرج عنه رئيس الجمهورية ضمن قائمة العفو الرئاسي في نوفمبرالماضي ، ويأتي الحوار مع إسلام البحيري في ضوء قيام أحد الإرهابيين بتفجير نفسه داخل الكنيسة البطرسية بالعباسية ، وسيتطرق الحوار حول ماهية تلك الأفكار التي تدفع بعض الشباب لارتكاب مثل تلك الجرائم غير الإنسانية ، وسبل مواجهة تلك الأفكار الإرهابية

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