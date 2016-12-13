إسلام البحيري في ضيافة عمرو أديب اليوم

يستضيف اليوم الإعلامي عمرو أديب في برنامجه كل يوم على شاشة ON.E فى تمام التاسعة والنصف والذي يذاع بالتزامن على اذاعة نغم FM ، الكاتب والباحث إسلام البحيري ، وهو أحد المهتمين بتجديد الخطاب الديني ، وسبق أن تعرض للسجن لمدة عام بتهمة ازدراء الأديان حتى أفرج عنه رئيس الجمهورية ضمن قائمة العفو الرئاسي في نوفمبرالماضي ، ويأتي الحوار مع إسلام البحيري في ضوء قيام أحد الإرهابيين بتفجير نفسه داخل الكنيسة البطرسية بالعباسية ، وسيتطرق الحوار حول ماهية تلك الأفكار التي تدفع بعض الشباب لارتكاب مثل تلك الجرائم غير الإنسانية ، وسبل مواجهة تلك الأفكار الإرهابية